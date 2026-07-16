АО «БЭСК» подтвердило статус Партнера национальных проектов России

АО «БЭСК» получило сертификат, подтверждающий статус Партнера национальных проектов России, как финалист Национальной премии «Наш вклад». Документ подписан заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Получение сертификата свидетельствует о значительном вкладе Башкирской электросетевой компании в реализацию ключевых государственных инициатив и приверженности развитию страны в соответствии с общенациональными приоритетами.

Напомним, АО «БЭСК» было отмечено в номинации «Крупный бизнес. Регион» по 8 проектам: «Студенческий маршрут в АО «БЭСК»: экскурсии для будущих специалистов», «ЭнергоАудитория БЭСК: пространство для будущих профессионалов», «ЭнергоНаставник: путь к профессионализму», «Сила энергии: поддержка и организация спортивных мероприятий», «Беспилотная энергетика», «Энергия будущего: слёт молодых энергетиков», «Зеленый курс АО «БЭСК», «ЭнергоПоддержка: малый и средний бизнес».

АО «БЭСК» продолжает системную работу по всем направлениям, укрепляя позиции компании как надежного и ответственного партнера государства и бизнеса.

ООО «Башкирэнерго»