В Перми ликвидируют последствия вчерашней непогоды

В Перми продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашнего ливня. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава города Эдуард Соснин.

По словам главы Перми, сотрудники МКУ «Пермблагоустройство» убирают поваленные деревья на ул. Голева, Вильвенской, Крупской, Тимирязева, Соликамской, в сквере имени Дзержинского, на дороге Дружбы и на Южной дамбе. Восстанавливается участок трамвайной линии на ул. Промышленной, трамвай №2 пока движение не возобновил. О начале работы этого маршрута городские власти объявят дополнительно.

«Уровень воды в Егошихе, который минувшей ночью поднялся более чем на полметра, постепенно снижается. Все конструкции экотроп выдержали напор стихии и находятся в нормативном состоянии. После расчистки оставшегося на дорожках ила можно будет возобновить прогулки», — написал господин Соснин.