В Краснодарском крае упростили прием на госслужбу для участников СВО

Составлено ИИ-Ассистентъ

Упрощение условий приема на государственную и муниципальную службу для участников СВО является частью более широкой тенденции, наблюдаемой в различных регионах России. Так, в Ярославской области в ноябре 2025 года уже был подписан закон, который смягчает требования к уровню высшего образования и стажу для бойцов при трудоустройстве на должности высшей и главной групп. Аналогичные меры были приняты в Татарстане, где также планируется снизить квалификационные требования для ветеранов СВО при приеме на муниципальную службу, особенно на поселенческом уровне, где наблюдается дефицит квалифицированных специалистов. В Забайкальском крае в феврале 2026 года также приняли в первом чтении законопроект о снижении требований к образованию и стажу для кандидатов на муниципальную службу.

Эта инициатива поддерживается на федеральном уровне. Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с властями регионов создать условия для трудоустройства участников СВО, что включает корректировку квалификационных требований. Власти разных регионов, такие как Красноярский край (запуск кадрового проекта «Герои Кубани»), Ярославская область (создание рабочей группы по трудоустройству) и Астраханская область (программа «Победоносец»), активно разрабатывают и внедряют программы поддержки для трудоустройства ветеранов СВО, включая их переподготовку для работы в государственных органах, органах местного самоуправления и на предприятиях.

В основе таких мер лежит стремление интегрировать участников СВО в мирную жизнь и использовать их опыт и качества, такие как ответственность, дисциплина и умение работать в команде, для усиления кадрового потенциала в государственном управлении. Например, в Татарстане отмечают, что участники программы «Батырлар. Герои Татарстана» уже проходят подготовку для будущей работы в управлении, причем часть из них не имеет высшего образования. В целом, по словам главы Минобороны Андрея Белоусова (по состоянию на ноябрь 2025 года), власти прилагают усилия для проактивного предоставления льгот и создания рейтинга регионов по количеству оказываемых мер поддержки участникам СВО.