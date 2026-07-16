Бензин разливают по номерам

Алтайский край стал первым сибирским регионом, где муниципалитеты пробуют ввести особый режим отпуска ГСМ на заправках — в разные дни для личных автомобилей с четными и нечетными номерами. Эта мера призвана стабилизировать работу АЗС, испытывающих дефицит топлива. В начале недели подобную практику ввели в Рубцовске, такую возможность рассматривают и власти Барнаула.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возможно, на заправках Алтайского края сотрудники первым делом будут интересоваться номером автомобиля клиента

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Возможно, на заправках Алтайского края сотрудники первым делом будут интересоваться номером автомобиля клиента

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Мэрия Барнаула может ввести график отпуска топлива на городских АЗС для личного транспорта, исходя из четности и нечетности автомобильных номеров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы барнаульской администрации по итогам заседания муниципального штаба по топливообеспечению, состоявшегося 16 июля. Выступивший на заседании вице-мэр по экономической политике Сергей Рябчун назвал ситуацию с обеспечением топливом «напряженной, но контролируемой».

Алтайский край — первый сибирский субъект федерации, где власти пробуют внедрить такой режим работы АЗС. Ранее подобная практика была введена в ряде регионов европейской части России. Например, в Орловской, Нижегородской, Астраханской, Липецкой областях. В начале июля орловский губернатор Андрей Клычков уже к концу первого дня действия схемы с четными и нечетными номерами заявил о том, что она позволила свести очереди на заправках к минимуму.

На Алтае пионером стала мэрия третьего по численности города края — Рубцовска, которая на этой неделе ввела порядок отпуска ГСМ на заправках «Роснефти». В понедельник допускается заправка автомобилей с первыми цифрами 0 и 1, во вторник — 2 и 3 и т. д. до пятницы включительно. В субботу ГСМ будут продавать владельцам машин с четными цифрами госномера, в воскресенье — с нечетными.

«Администрацией города в адрес руководства ПАО “НК “Роснефть” — Алтайнефтепродукт” направлено письмо, в котором доведено решение, принятое на заседании городского штаба по координации совместных действий»,— говорится в комментарии мэрии, размещенном в ее аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

О том, насколько эффективным оказалось решение, мэрия Рубцовска пока не сообщала.

В Алтайском крае дефицит топлива сильнее всего почувствовали сельские районы с АЗС, не входящими в сети федеральных вертикально-интегрированных компаний. Как писал «Ъ-Сибирь», 10 июля администрация Бурлинского района рассматривала возможность введения режима ЧС. «В районе находятся две частные заправки, которые не работают уже несколько недель. Население района вынуждено перебиваться от случая к случаю и заправляться в Славгороде или Карасуке по 20—30 литров, выстаивая порой в очередях по пять—шесть часов»,— отмечали тогда в райадминистрации.

14 июля администрация Локтевского района проинформировала жителей о том, что большая удаленность населенных пунктов муниципалитета от сетевых АЗС вызвала сложности в поставках топлива. «На данный момент организована поставка коммерческого бензина АИ-95 и ДТ по цене 170 руб. за литр на АЗС ИП Мограбян С. Р.»,— говорится в сообщении. По данным администрации Ельцовского района, 16 июля заправки сетей «Ника» и «Трансойл» отпускали ГСМ только корпоративным клиентам, а две другие АЗС продавали АИ-92 по 120—150 руб. за литр.

При этом, по данным Алтайстата на 13 июля, литр бензина марки АИ-92 в среднем в регионе стоил 72,82 руб., дизельное топливо — 87,87 руб.

«Сейчас каждый муниципалитет в Алтайском крае самостоятельно пытается договориться с АЗС о снабжении топливом в первоочередном порядке — общественного транспорта, спецтранспорта и сельхозпроизводителей. В некоторых районах получается, где-то совсем нет.

Вертикально интегрированные АЗС есть не везде, топливо доезжает далеко не до всех заправок»,— описал ситуацию в регионе депутат законодательного собрания Антон Арцибашев.

«В соответствии со складывающейся ситуацией на рынке нефтепродуктов формируются новые логистические цепочки, во внеочередном порядке обеспечиваются топливом машины оперативных служб, в том числе скорой помощи, МЧС, правоохранительных органов, а также аварийных бригад коммунальных служб, предприятий общественного транспорта, дорожной сферы и т. д. С целью решения данных задач достигнуты договоренности с руководством сетей АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний»,— сообщало 13 июля правительство Алтайского края по итогам заседания регионального штаба по топливообеспечению.

Валерий Лавский