Управленческую структуру мэрии Дзержинска оптимизируют

Изменения в структуру мэрии подготовили в Дзержинске Нижегородской области, сообщили в городской думе. Проект решения оптимизирует структуру администрации и схему подчиненности подразделений, говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В частности, планируется упразднить должности двух заместителей мэра, которые отвечали за социальную сферу, градостроительство и муниципальное имущество. Последние два направления передадут первому замглавы города. При этом в мэрии появится должность заместителя главы администрации городского округа, директора департамента образования. Ему в подчинение перейдут департамент образования, управление культуры, а также управление физкультуры и спорта.

Должность управляющего делами администрации Дзержинска также планируется исключить, однако появится новая должность замглавы администрации округа, курирующего вопросы внутренней политики. Он будет отвечать за департамент управления делами и управление муниципальной службы кадрового обеспечения, сообщили в думе.

В свою очередь, отдел молодежной политики администрации перейдет в департамент образования.

Владимир Зубарев