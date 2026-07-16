Рэпера Птаху оштрафовали на 80 тыс. рублей за пропаганду наркотиков
Никулинский районный суд Москвы назначил административный штраф в размере 80 тыс. руб. рэперу Давиду Нуриеву (Птаха). Его признали виновным в пропаганде наркотиков через интернет. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.
Рэпер Птаха
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
По данным ТАСС, пропаганду наркотиков усмотрели в песнях рэпера «Не поздно», «Не могу» и «Монолог». Их публиковали в группе «Птаха aka Зануда» во «ВКонтакте».
Господин Нуриев не признал вину в правонарушении. Он просил прекратить производство по делу, так как, по его словам, сам не публиковал треки в соцсети. В разговоре с РЕН ТВ рэпер пояснил, что передал права на песни юрлицам, а потому не может их менять или добавлять в социальные сети. По его словам, ссылки в деле ведут на пиратские публикации и их загрузили неизвестные пользователи.
Административная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете по статье 6.13 КоАП РФ часто применяется к рэп-исполнителям. В прошлом эта статья уже применялась к другим рэперам, таким как Big Baby Tape, OG Buda, Pharaoh, Yanix, Scally Milano и другим. Например, в марте 2024 года Зюзинский суд Москвы оштрафовал Big Baby Tape на 50 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в интернете, а в июле прошлого года OG Buda был оштрафован Никулинским судом Москвы также на 50 тыс. рублей за подобные нарушения.
Протоколы по статье 6.13 КоАП РФ часто составляются после обращений общественников, таких как Лига безопасного интернета, которая жаловалась на пропаганду употребления наркотиков в песнях различных исполнителей. В некоторых случаях правоохранительные органы проводят мониторинг стриминговых сервисов, выявляя композиции, содержащие информацию о наркотиках. Интересно, что на рассмотрение этих дел влияют и нюансы: например, рэпер Pharaoh оспаривал штраф в 80 тыс. рублей, утверждая, что спорные треки были недоступны, а их тексты будут изменены. По данным одного из источников, в отношении рэпера Птахи материалы дела поступили в Никулинский районный суд Москвы, и рассмотрение было назначено на 16 июля 2026 года.