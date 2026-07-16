Рэпера Птаху оштрафовали на 80 тыс. рублей за пропаганду наркотиков

Никулинский районный суд Москвы назначил административный штраф в размере 80 тыс. руб. рэперу Давиду Нуриеву (Птаха). Его признали виновным в пропаганде наркотиков через интернет. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Птаха

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Рэпер Птаха

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным ТАСС, пропаганду наркотиков усмотрели в песнях рэпера «Не поздно», «Не могу» и «Монолог». Их публиковали в группе «Птаха aka Зануда» во «ВКонтакте».

Господин Нуриев не признал вину в правонарушении. Он просил прекратить производство по делу, так как, по его словам, сам не публиковал треки в соцсети. В разговоре с РЕН ТВ рэпер пояснил, что передал права на песни юрлицам, а потому не может их менять или добавлять в социальные сети. По его словам, ссылки в деле ведут на пиратские публикации и их загрузили неизвестные пользователи.

Никита Черненко