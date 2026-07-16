В Башкирии средний размер потребкредита составил около 70 тысяч рублей

В июне средний размер потребительского кредита в Башкирии составил 169,7 тыс. руб., сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 7,4% больше, чем в мае (158 тыс. руб.).

Самый большой средний размер выданных кредитов наличными в данном сегменте розничного кредитования в июне отмечался в Москве (317,5 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (274,6 тыс. руб.), Московской (253,9 тыс. руб.) и Тюменской (224,5 тыс. руб.) областях, а также в Татарстане (221,5 тыс. руб.).

Самый серьезный рост среднего чека потребкредита в июне 2026 по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали республики Саха (Якутия) (+29,4%) и Татарстан (+13,8%), Московская (+12,1%) и Свердловская (+10,7%) области, а также Забайкальский край (+10,3%). В Москве и Санкт-Петербурге средний чек потребительского кредита за месяц увеличился на 2,1% и 9,4% соответственно.

В среднем по стране в июне средний размер выданных кредитов наличными составил 187,7 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7,9% (в мае — 174,0 тыс. руб.), а с аналогичным периодом прошлого года — на 5,4% (в июне 2025 года — 178,1 тыс. руб.).

Майя Иванова