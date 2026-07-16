Песков заявил о развитии иностранного туризма в России вопреки санкциям

В России иностранный туризм развивается вопреки запретам ЕС, установленным для европейских туроператоров. Гости из стран глобального Юга активно едут в Россию, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

«Они привозят свои деньги, они тратят здесь свои деньги, вносят вклад в нашу экономику», — подчеркнул господин Песков.

По его словам, введенный для турбизнеса запрет европейских властей работать с Россией не удивляет. Он отметил, что «там действует много ограничений в отношении различных компаний в самых разных секторах».

В апреле министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что поток иностранных туристов в Россию вырос в полтора раза за последние два года. По итогам 2025-го страну посетили 5,6 млн путешественников, а в январе-феврале 2026-го прирост составил 37%.