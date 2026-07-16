Аэропорт Красноярска установил исторический рекорд по пассажиропотоку

По итогам первой половины 2026 года международный пассажиропоток в аэропорту Красноярска составил 459 тыс. человек. Это на 23% больше, чем в аналогичный период прошлого года, и лучший результат за всю историю аэропорта, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

На динамику повлиял запуск новых направлений, считают в ведомстве. В частности, с начала года открыты прямые маршруты в Шанхай и Дананг, а также в Гуанчжоу. Всего из аэропорта Красноярска выполняются прямые рейсы в 11 стран мира: Китай, Вьетнам, Таиланд, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, Армению и Монголию.

Аэропорт Красноярска введен в эксплуатацию в октябре 1980 года. С 1993 года имеет статус международного. С июня 2021 года воздушная гавань является хабом для авиакомпании «Аэрофлот». Комплекс аэропорта включает в себя пассажирский терминал, площадью около 58 тыс. кв. м с пропускной способностью 1 300 пассажиров в час, деловой центр с конференц-залами, коворкингом и переговорными комнатами, грузовой терминал и ангарный комплекс.

В 2025 году аэропорт Красноярска обслужил 4,26 млн пассажиров, что на 0,4% ниже показателя 2024 года.

Лолита Белова