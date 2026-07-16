В Башкирии ожидаются дожди, ливни, град и шквалистый ветер

17 июля в Башкирии ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах пройдут очень сильные дожди, ливни, крупный град, сообщает Башгидрометцентр.

Подует восточный, северо-восточный ветер, 5–10 м/с, днем местами прогнозируется шквалистое усиление ветра до 17–22 м/с.

Температура воздуха ночью составит +12…+17°, днем — +22…+27°.

На некоторых участках дорог ухудшится видимость ночью и утром из-за тумана, днем — из-за дождя до 500 м — 1 км.

В Уфе будет облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер будет восточный, северо-восточный, 5–10 м/с, днем местами — шквалистое усиление ветра до 17 м/с. Ночью похолодает до +14…+16°, днем потеплеет до +22…+24°.

Майя Иванова