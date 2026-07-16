Нью-Йорк, Детройт и Миннеаполис оказались в дыму из-за канадских лесных пожаров
Около 850 активных очагов лесных пожаров зафиксировано в Канаде и более десятка на севере США. Как сообщает AP, дым дошел до Детройта, Миннеаполиса, Нью-Йорка и других городов Восточного побережья США, где качество воздуха сейчас специалисты называют опасным для здоровья. Ситуация усугубляется экстремальной жарой, в некоторых районах США воздух прогревается до +39–41°С.
По данным Канадского межведомственного центра лесных пожаров, за последние сутки в стране обнаружены 20 новых очагов возгорания, с начала года — более 3,5 тыс. Огонь уже уничтожил более 1,9 млн га лесов. Основной удар стихии приходится на леса в западных и центральных районах провинции Онтарио, населенные пункты, включая Торонто, затянуты дымом. Власти проводят эвакуацию населения. Несколько грузовых поездов, включая один из направленных для эвакуации людей, оказались в самом эпицентре пожара возле города Армстронг.
По оценкам сервиса качества воздуха IQAir, Торонто входит в топ-3 городов с самым загрязненным воздухом. Первые два места в рейтинге занимают Детройт и Миннеаполис, где воздух уже опасен для жизни. В Нью-Йорке сильный смог. Мэр города Зохран Мамдани предупредил жителей об угрозе для здоровья, призвав их по возможности оставаться дома. Власти города раздают людям бесплатно маски для лица. Между тем в Нью-Йорке и Вашингтоне ожидается жара до 40°С, в Филадельфии — до 41°С.
Продолжающиеся лесные пожары в Канаде, пик которых пришелся на июнь 2023 года, признаны рекордными по масштабам с 1989 года. Они привели к тому, что к началу июля уже более 8 млн га лесов было уничтожено, и около 500 очагов возгорания оставались активными. Ситуация усугубляется аномально высокими температурами воздуха и сильным ветром, которые способствуют быстрому распространению огня. Это характерно не только для Канады, но и для других регионов, где аномальная жара приводит к усилению лесных пожаров.
Дым от этих пожаров распространяется на восток США благодаря области низкого давления, которая держится у восточного побережья. Это привело к тому, что Нью-Йорк занимал первые строчки в рейтинге городов с самым грязным воздухом в мире, по оценкам сервиса IQAir. Концентрация загрязняющих веществ (PM2.5) в Нью-Йорке превышала безопасный уровень Всемирной организации здравоохранения в 22 раза. Это явление наблюдалось в 13 американских штатах, затрагивая порядка 115 млн человек. Власти рекомендовали жителям оставаться дома и носить маски, а также отменяли уличные мероприятия и закрывали школы. Ожидается, что изменение направления ветров и дожди могут улучшить ситуацию.