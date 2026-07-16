Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Цена «квадрата» в новостройках Удмуртии за месяц увеличилась на 1,9%

Стоимость 1 кв. м в новостройках Удмуртии за июнь достигла 131,4 тыс. руб. — увеличение на 1,9%. Такие данные приводит сервис «Дом Клик».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Несмотря на рост цен, стоимость «квадрата» остается одной из самых низких среди крупных городов России. Для сравнения, стоимость 1 кв. м в Пермском крае — 157,3 тыс. руб., Башкортостане — 148,5 тыс. руб., Самарской области — 146,7 тыс. руб.

В среднем по стране стоимость 1 кв. м в новостройках достигла 190,2 тыс. руб. (+0,4%).