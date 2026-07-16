На Кубани льготы для инвесторов в курортной сфере продлили до 2030 года

Заксобрание Краснодарского края внесло изменения в закон «О налоге на имущество организаций». Они предусматривают продление до 2030 года налоговых льгот для инвесторов крупных санаторно-курортных проектов. Льготный период должен был завершиться в конце текущего года, но краевые власти решили сохранить поддержку инвесторов в условиях падения туристического потока.

Льготы по налогу на имущество организаций предоставляются компаниям с инвестиционными проектами в санаторно-курортной сфере стоимостью не менее 3 млрд руб. (в период до конца 2026 года – не менее 500 млн руб.). В перечень получателей льгот включены 22 компании, они строят новые рекреационные комплексы или реконструируют курортные объекты – памятники культурного наследия.

При обсуждении законопроекта депутат Павел Соколенко (КПРФ) обратил внимание на то, что выпадающие доходы консолидированного бюджета Краснодарского края за период действия налоговой льготы составят 11,2 млрд руб., а совокупный бюджетный эффект – 2,2 млрд руб. Депутат Андрей Булдин (ЕР) ответил, что в текущей ситуации важно сохранить инвестиционные проекты. «Инвесторы зашли в Краснодарский край в момент роста турпотока, но сейчас трафик падает, динамика отрицательная. Тем не менее нам нужны качественные средства размещения, в будущие сезоны турпоток восстановится»,– пояснил депутат.

Анна Перова, Краснодар