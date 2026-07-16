Экспорт лесоматериалов из Красноярского края снизился на 30% в первом полугодии

По итогам первого полугодия 2026 года из Красноярского края на экспорт было направлено 1,27 млн куб. м лесопродукции. В аналогичный период годом ранее этот показатель составил 1,8 млн куб. м, сообщает пресс-служба красноярского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК.

Продукция в основном поставлялась в Китай, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Казахстан, Туркмению, Японию, Монголию, Азербайджан, Белоруссию, Турцию, Армению, Грузию, Южную Корею, Вьетнам и Таиланд.

Также с января по июнь в регионы России из Красноярского края было направлено 1,3 млн куб. м круглого леса, пиломатериалов, изделий из древесины, дров, деревянных барабанов и шпал.

Александра Стрелкова