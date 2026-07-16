Разработанный на нижегородском заводе «Лунь» спустили на воду 40 лет назад

Ровно 40 лет назад, 16 июля 1986 года, спустили на воду первый в мире экраноплан-ракетоносец «Лунь», разработанный на нижегородском заводе «Волга» (до 1986 года — опытное производство ЦКБ по СПК). АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева» (ЦКБ по СПК) поделилось историческим фото.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спуск на воду первого в мире экраноплана-ракетоносца «Лунь» Фото: соцсети АО «ЦКБ по СПК имени Р. Е. Алексеева» Сейчас экраноплан стоит на берегу Каспийского моря как музейный экспонат Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Спуск на воду первого в мире экраноплана-ракетоносца «Лунь» Фото: соцсети АО «ЦКБ по СПК имени Р. Е. Алексеева» Сейчас экраноплан стоит на берегу Каспийского моря как музейный экспонат Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото

Экраноплан заложили 27 сентября 1983 года и завершили его строительство менее чем за три года.

Спуск на воду был сложным: закамуфлированный экраноплан специалистам ЦКБ по СПК и завода-строителя необходимо было в темное время суток вывести за пределы города для дальнейшей доставки на достроечную и испытательную базу в Каспийске. Задачу выполнили в соответствии с поминутным графиком.

В своих воспоминаниях главный конструктор «Луня» ЦКБ по СПК Владимир Кирилловых рассказывал, что у него при спуске среди задач было организовать торжественное разбитие бутылки шампанского, провести замеры осадок и оперативную проверку герметичности всех отсеков.

Сейчас экраноплан установлен в парке «Патриот» на берегу Каспийского моря под Дербентом.

Галина Шамберина