В Куйбышевском районе Самары сделают резервуар под ливневку на 2,9 тыс. кубометров

В Куйбышевском районе Самары идет строительство новой дороги, и одним из ключевых элементов инфраструктуры станет резервуар под ливневые стоки. Объем сооружения составит 2,9 тыс. куб. м: это сложная инженерная конструкция, призванная исключить подтопления и обеспечить стабильную работу ливневой канализации после запуска дороги, сообщил глава города Иван Носков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Самары Фото: Администрация Самары

На сегодняшний день на объекте готово монолитное основание резервуара, строители приступили к возведению стен объекта. Параллельно ведутся и другие работы: укладывается дорожная одежда, прокладываются сети инженерно-технического обеспечения. Общая готовность новой дороги достигла 39%. При этом переустройство сетей водоснабжения выполнено более чем на 85%, тогда как обустройство тротуаров и укладка плиточного покрытия пока находятся на начальной стадии (около 20%).

Куйбышевский район — одна из приоритетных территорий для формирования современных микрорайонов с развитой социальной инфраструктурой в городе. Надежная система ливневой канализации здесь критически важна для комфорта жителей. Для ускорения работ на площадке планируется увеличить численность рабочих и количество строительной техники.

Георгий Портнов