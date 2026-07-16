НОВИКОМ выплатил рекордный объем кешбэка в 2026 году

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) выплатил свыше 1,25 млрд рублей кешбэка своим розничным клиентам – участникам программы лояльности банка с января по июнь 2026 года. Показатель первого полугодия уже на 22% превысил совокупный объем выплаты за весь прошлый год.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Показатели программы лояльности в текущем году превышают прошлогодние как по сумме вознаграждения, так и по количеству пользователей. За прошедшие шесть месяцев кешбэк был выплачен 211 тысячам клиентов НОВИКОМа, что на 17% больше показателя всего 2025 года.

Растущая вовлеченность в программу лояльности и рост объема выплат вознаграждения за расходы по картам стали результатом четкой ориентации банка на потребности клиентов — работников промышленных предприятий. НОВИКОМ предлагает им сэкономить на повседневных, социально значимых и сезонных расходах.

У участников программы лояльности особой популярностью пользуются такие категории повышенного кешбэка как «Супермаркеты», «Оплата ЖКУ», «Рестораны», «Аптеки», «Транспорт». В сезон отпусков клиенты пользуются возможностью частично компенсировать расходы на отели, авиабилеты, топливо, автоуслуги.

«Программа лояльности НОВИКОМа — пример того, как социально ориентированный продукт выступает драйвером развития розничного бизнеса банка. Для сотен тысяч работников промышленности кешбэк от НОВИКОМа стал эффективной мерой поддержки, которая позволяет получить дополнительный доход в условиях растущих цен. При этом высокая клиентская лояльность конвертируется в доверие и заинтересованность к другим продуктам банка», — заявил старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.

По условиям выплаты кешбэка каждый владелец зарплатной и иной карты НОВИКОМа может выбрать четыре из десяти категорий, позволяющих вернуть до 25% от суммы платежа. На все остальные покупки по карте, подключенной к программе лояльности, действует кешбэк до 1,25%.

Размер максимального кешбэка достигает 20 тысяч рублей в зависимости от тарифного плана и типа карты. Подключиться к программе лояльности и выбрать категории можно через мобильное приложение или интернет-банк НОВИКОМа, в офисе банка, по телефону или через персонального менеджера на предприятии.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы ,b.Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»