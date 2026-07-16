В Курске 15-летнего подростка задержали после переписки с террористами

В Курске правоохранительные органы задержали несовершеннолетнего по делу о терроризме. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя города Курска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (“Приготовление к участию в деятельности террористической организации”)», — уточнили в СКР.

По версии следствия, в мае подросток начал переписку в соцсетях с «неустановленным лицом, действующим от имени террористической организации». Во время общения юноша заявил о желании сотрудничать с террористами. В СКР отметили, что «преступные деяния несовершеннолетнего были выявлены благодаря слаженной работе» с сотрудниками курского погрануправления ФСБ.

Подростку уже предъявили обвинение, решается вопрос об аресте.