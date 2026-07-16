В Курске 15-летнего подростка задержали после переписки с террористами
В Курске правоохранительные органы задержали несовершеннолетнего по делу о терроризме. Об этом сообщили в Следственном комитете.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя города Курска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (“Приготовление к участию в деятельности террористической организации”)», — уточнили в СКР.
По версии следствия, в мае подросток начал переписку в соцсетях с «неустановленным лицом, действующим от имени террористической организации». Во время общения юноша заявил о желании сотрудничать с террористами. В СКР отметили, что «преступные деяния несовершеннолетнего были выявлены благодаря слаженной работе» с сотрудниками курского погрануправления ФСБ.
Подростку уже предъявили обвинение, решается вопрос об аресте.
В последние годы наблюдается рост числа уголовных дел, связанных с участием подростков в террористической деятельности. Примеры включают обвинения в подготовке терактов в школах, на железной дороге и других объектах, а также в пропаганде терроризма и содействии террористическим организациям.
Мотивы подростков варьируются: некоторые идут на преступления по идеологическим убеждениям, другие получают финансовое вознаграждение, становясь исполнителями заданий кураторов, часто находящихся за границей, в частности, на территории Украины. Эти кураторы активно вербуют молодежь через социальные сети и мессенджеры, склоняя их к совершению различных преступлений.
В ряде случаев подростки обвиняются в поджогах на объектах транспортной инфраструктуры, таких как локомотивы и релейные шкафы на железной дороге, или в попытках нападений на сотрудников правоохранительных органов. Такие инциденты фиксировались в Кузбассе, Ростове, Уфе, Нальчике, Ставропольском крае и других регионах, что указывает на широкое географическое распространение проблемы. Дела расследуются Следственным комитетом и ФСБ.