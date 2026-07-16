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Jacob & Co. сегодня настолько активно монетизирует собственный логотип, что удивить очередным проектом становится все сложнее. После небоскреба Burj Binghatti Jacob & Co. Residences в Дубае, который бренд строит вместе с девелопером Binghatti, мебель уже воспринимается почти как закономерное продолжение этой экспансии.

Интерьерное направление Jacob & Co. Haute Living появилось в 2025 году в партнерстве с итальянской группой ONIRO, а первым его проектом стало кресло Solitaire. На нынешнем Salone del Mobile марка показала уже полноценную коллекцию Crono, название которой одновременно отсылает и к Хроносу, и к миру высокого часового искусства. В коллекцию вошли модульный диван, кресло, банкетка, пуф и кровать. Массивные объемные предметы, контрастная окантовка, яркие цветовые сочетания и металлические детали, которые должны напоминать полированные элементы часовых механизмов.

Если честно, для меня здесь вопрос даже не в эстетике — в ней лично мне совершенно не хотелось бы жить. Максимум, где я могу представить эти диваны и кресла, — это интерьеры бутиков Jacob & Co. Кровать вообще оставим за скобками. Зато очень легко представить эту коллекцию в брендированных девелоперских проектах — как логичное продолжение той эстетики, которую марка уже продает вместе с небоскребами и резиденциями. Хотя кто знает. С такой скоростью экспансии, мне кажется, уже не удивит ни ланчбокс Jacob & Co., ни Boeing 777 с логотипом марки.

Анна Минакова