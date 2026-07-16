«Ресейл становится каналом доступа к культовым вещам»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно ежегодному отчету McKinsey & Company (в соавторстве с Business of Fashion), вторичный рынок люкса растет в 2-3 раза быстрее, чем рынок новых товаров. И основной объем продаж идет через онлайн-платформы. Состоятельные люди активно приобретают люкс, который уже побывал в гардеробе другой персоны. В Китае рынок перепродажи люксовых товаров в 2025 году достиг около $30 млрд, более 60% покупателей отмечают рост частоты ресейл-покупок за 2-3 года, а свыше 70% планируют продолжать это в 2026 году.

Глобально 59% потребителей говорят, что, скорее всего, будут покупать вещи с рук в 2026 году. Около 61% готовы продолжать покупать и продавать на ресейл-платформах даже при более высоком доходе — ради «охоты» за редкими моделями, а не только ради экономии.

Самые популярные категории ресейла — сумки, часы и ювелирные украшения. На американском сайте The RealReal средняя цена изделий Van Cleef & Arpels Alhambra выросла на 20% с 2021 по 2025 год, на eBay сумка Miu Miu Arcadie подорожала на 43% лишь за несколько месяцев (с января по май 2025-го). Интересная деталь: бренды перестают контролировать процесс знакомства клиентов с продукцией. Так, 55-57% респондентов изучают украшения и часы при помощи нейросетей, а 54% принимают окончательное решение о покупке одежды после изучения ее с ИИ-инструментами.

Резюмировать можно так: ресейл становится не альтернативой бутикам, а отдельным каналом доступа к культовым и редким вещам, которые со временем сохраняют или увеличивают ценность. Некоторые бренды уже создают собственные ресейл-подразделения, интегрируя вторичный рынок в свою экосистему. Так что если кто-то еще сторонился бывших в употреблении сумок или прочих аксессуаров, можно прекращать ими пренебрегать.

Яна Лубнина