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Ее называют туристическим аттракционом. И зря — для самих испанцев сангрия столь же привычна, как для русских квас. В Королевстве Леон и Кастилия ее называли «лионским лимонадом». Традиция пить вино с фруктами и специями на Страстной неделе здесь тянется со времен Средневековья.

В Стране Басков ее готовят на основе сидра. Всем полагается безалкогольная ponche de sangria, в которой фрукты заливают газировкой и соком. На скорую руку готовят летнее вино, разбавляя красное сухое лимонадом и добавляя лимон или лайм. А еще существуют бесконечные варианты: сангрия с кавой, игристым вином, с сухим белым, с добавлением бренди, ликера Куантро или даже анисовой водки.

В 1964 году на Всемирной выставке в Нью-Йорке в испанском павильоне, в кафе «Мадридская таверна», посетителям предлагали самую простую версию, но и ее хватило, чтобы сангрия стала мировым хитом, потеснив корриду с поста главного символа Испании. Оно и к лучшему — так гуманнее.

Павел Шинский