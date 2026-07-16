«Была участницей Венецианской биеннале еще в 28 лет»

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Художница Аня Желудь прожила всего 44 года. По-настоящему ее звали Анна Желудковская. Уроженка Петербурга, она училась в академии Штиглица и была трижды номинантом обеих главных отечественных премий в области современного искусства — «Инновации» и Кандинского. Ни разу их не получила, зато была участницей основного проекта Венецианской биеннале уже в 28 лет. Умерла она в клинике в Подмосковье; как гласит одна из ее леттрических работ (картины из текстов): «Из запоя меня вывели, от дипрессии избавили» (именно так, через букву «и»). Автор преувеличил возможности врачей.

В июне 2025-го, прямо на поминках, немногие провожавшие Аню договорились почтить память этой большой художницы выставкой. Всех опередил МАММ (Мультимедиа-Арт музей), однако хорошо знавшие художницу и помогавшие ей при жизни коллекционер Сергей Александров и куратор Ирина Горлова все же не отступились и открыли свой проект в ЦСИ AZ/ART на Маросейке. Экспозицию, собранную из живописи, графики и металлических инсталляций Ани Желудь, назвали «Не тот горизонт».

Вот что рассказал Сергей Александров, постоянно помогавший Ане в ее непростой жизни, покупавший ее работы и обладающий коллекцией в сотню предметов ее авторства:

«В центре находится автопортрет: это инсталляция, состоящая из фигуры Ани, где она под мышкой держит картину, а в душе у нее вот этот домик-кирпичик, из которого построена вся ее картина. Она смотрит в зеркало и пишет свой портрет. Инсталляция здесь показана впервые, и в этом уникальность момента».

Кураторы избрали две главные темы творчества: «Дом» и «Дорога». В зале «Дома» представлены те домашние, бытовые предметы, их «портреты», которыми Желудь и прославилась. Названия картин: «Два чайника», «Фотоаппараты», «Галоши», «Носки соседа». В залах «Дороги» — бесконечное пронзительное движение в никуда. Не к тому горизонту.

Дмитрий Буткевич