Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: File, AP Фото: File, AP

Решающая схватка за Кубок мира 1974 года проходила в Западной Германии, на ней встретились сборные Нидерландов и ФРГ. Те нидерландцы с гениальным Йоханом Кройфом в составе опередили время. Они играли в революционный, тотальный футбол. Это когда игрок не имеет на поле жесткой позиции, и все отрабатывают как в атаке, так и в обороне. Кроме того, нидерландцы стали первыми, кто применил так называемый высокий прессинг: то есть они отбирали мяч у соперника на его половине поля. Это был футбол будущего, и мало кто сомневался, что эта фееричная сборная Нидерландов обыграет в финале прагматичных немцев.

Политический подтекст тоже был. Перед матчем нидерландская пресса не раз вспоминала ужасы Второй мировой войны, в которых были виноваты немцы. Нидерландцы были лучше во всем, к тому же злее, но все-таки они проиграли, хотя начало финального матча было для хозяев турнира обескураживающим. Сразу после стартового свистка нидерландцы забрали мяч, а немцы бегали за ним словно дети во дворе. Первый раз немцы коснулись мяча, когда доставали его из сетки своих ворот. В этот момент шла вторая минута матча.

После такого начала казалось, что у Германии нет шансов. Похоже, оранжевые тоже в это поверили. Потом игроки рассказывали, что хотели не просто выиграть, а унизить немцев. И вместо того чтобы забивать, начали, как говорят в футболе, возить соперника. Немцы быстро наказали нидерландцев за пижонство и уже в конце первого тайма счет был 2:1 в их пользу. После перерыва нидерландцы вновь пытались закружить соперника в своем танце, но тщетно. Хозяева закрылись в обороне и, разрушая атаки оранжевых, докатили матч до победы. Так сборная Нидерландов вошла в историю как великая команда, которая так и не стала чемпионом мира.

Владимир Осипов