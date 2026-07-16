Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сбер Фото: Сбер

По данным компаний «ГФК Русь» и «М.Видео Эльдорадо» за 2025 год, в России было продано свыше 7 млн умных телевизоров и мониторов. Только в первом квартале 2026-го реализовано еще около 2 млн умных панелей, что говорит об опережении темпа год к году на 10%. Общую долю Smart TV от всех телевизоров аналитики Launcher оценивают в 93%. Другими словами, практически каждый новый телевизор в России умеет работать с приложениями и стриминговыми сервисами и, в принципе, выходить в интернет.

Кроме того, эксперты отмечают интерес к моделям с интеграцией в цифровую экосистему. Именно в этом направлении развивает свою линейку телевизоров Сбер. Одна из особенностей новых устройств серии 8000 — голосовое управление и встроенный ИИ-помощник «ГигаЧат». Все модели семейства оборудованы системой дальнего поля FarField, которая распознает команды без необходимости использовать микрофон в пульте. Как сообщили создатели, они предусмотрели режим умной колонки: даже если экран неактивен, телевизор остается центром управления умным домом, готовым воспроизводить музыку и отвечать на вопросы пользователя.

Помощник вшит в операционную систему «Салют ТВ», на которой работают все модели серии 8000. Он позволяет искать контент и управлять устройством естественным языком. Разработчики обновили и сам интерфейс. Теперь на главной странице появился виджет «Продолжить просмотр», а также отдельные витрины спортивного и музыкального контента. Алгоритмы создают рекомендации на основе истории и предпочтений пользователя. По заверениям Сбера, новинки создавались прежде всего под три ключевых сценария: просмотр фильмов и сериалов, спортивные трансляции и игры.

В таких режимах критичны параметры изображения и звука. Поэтому в новые модели установили QD miniLED матрицы с адаптивной подсветкой и разрешением 4K. На описанные сценарии работают технологии для динамичного контента: увеличивающие плавность (MEMC) и скорость обновления экрана (DLG). Также есть поддержка частоты до 144 Гц. Впервые для серии 8000 Сбер использовал аудиосистему формата 2.1 со встроенным сабвуфером. Ее суммарная мощность достигает 52 Вт. Новая линейка телевизоров представлена в трех диагоналях — 50, 55 и 65 дюймов.

Александр Леви