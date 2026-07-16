Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Кольца, спиннеры и магнитные шарики — уже прошлый век. Что, если главное антистресс-приспособление этого года — камень? Не умный, не обещающий перепрошить мозг, а самый обычный гладкий камушек с небольшим углублением под большой палец. Именно такие worry stones («тревожные камни») неожиданно набирают популярность у поколения Z в Южной Корее, сообщают местные СМИ.

Их носят в кармане, достают во время напряженных встреч, учебы или приступов волнения и поглаживают. Практика совсем не новая: считается, что подобные камни использовали еще в Древней Греции. На российских маркетплейсах можно найти аксессуары в виде мордочки мишки, слоника, лимона, печеньки или с красивым узором, а стоят они около 200 руб.

И дело не в каком-то магическом поле минералов, а в обычной нейробиологии. Пока палец совершает однообразные движения, тревожный разум переключается на тактильные ощущения. Кажется, современная тревога становится «карманной». Вместо того чтобы заниматься долгими практиками, люди предпочитают быстро избавиться от стресса между созвонами, в метро или в очереди за кофе. Поэтому, помимо камней, растут продажи и других аксессуаров: фиджетов или сквишей, которые можно постоянно мять, растягивать и крутить в руках.

В Корее они уже почти стали элементами повседневного стиля. Правда, специалисты советуют не превращать практику в новый культ. В какой-то степени камни действительно могут помочь сбросить напряжение, но если речь о длительной тревоге, одних тактильных ритуалов уже недостаточно. Даже если в ваших руках — мощные валуны.

Анна Кулецкая