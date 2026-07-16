Индия повысила пошлины на экспорт дизельного топлива и авиакеросина

Правительство Индии увеличило пошлины на экспорт дизельного топлива и авиационного турбинного топлива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Минфин страны. Решение принято после возобновления боевых действий между США и Ираном.

Пошлину за вывоз дизельного топлива подняли с 8,5 рупий (6,9 руб.) до 15,5 рупий (12,6 руб.) за литр. Тарифы на авиатопливо выросли с 7,5 рупий (6 руб.) до 14,5 рупий (11,7 руб.). Экспортные пошлины на бензин при этом снизились — с 4 рупий (3,2 руб.) до 2,5 рупий (2 руб.) за литр.

Индия пересматривает топливные пошлины каждые две недели на основе средних мировых цен на нефть за предыдущий период. Этот механизм позволяет властям поддерживать местный рынок топлива на фоне изменений мировой конъюнктуры. Повышение пошлин может ограничить экспорт как раз в тот момент, когда поставки из Индии приближаются к самому высокому уровню с сентября, отмечает Bloomberg.

Индия — четвертый по величине нефтеперерабатывающий центр в мире. Она обеспечивает импортом около 80% всего внутреннего спроса на сырую нефть, экспортируя при этом большие объемы переработанных нефтепродуктов.