Индия повысила пошлины на экспорт дизельного топлива и авиакеросина
Правительство Индии увеличило пошлины на экспорт дизельного топлива и авиационного турбинного топлива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Минфин страны. Решение принято после возобновления боевых действий между США и Ираном.
Пошлину за вывоз дизельного топлива подняли с 8,5 рупий (6,9 руб.) до 15,5 рупий (12,6 руб.) за литр. Тарифы на авиатопливо выросли с 7,5 рупий (6 руб.) до 14,5 рупий (11,7 руб.). Экспортные пошлины на бензин при этом снизились — с 4 рупий (3,2 руб.) до 2,5 рупий (2 руб.) за литр.
Индия пересматривает топливные пошлины каждые две недели на основе средних мировых цен на нефть за предыдущий период. Этот механизм позволяет властям поддерживать местный рынок топлива на фоне изменений мировой конъюнктуры. Повышение пошлин может ограничить экспорт как раз в тот момент, когда поставки из Индии приближаются к самому высокому уровню с сентября, отмечает Bloomberg.
Индия — четвертый по величине нефтеперерабатывающий центр в мире. Она обеспечивает импортом около 80% всего внутреннего спроса на сырую нефть, экспортируя при этом большие объемы переработанных нефтепродуктов.
Индия периодически вводит и регулирует налоги на экспорт топлива в зависимости от ситуации на мировых энергетических рынках и для регулирования внутреннего спроса. Так, еще в марте 2026 года правительство Индии снижало акцизы на бензин и дизельное топливо из-за кризиса, связанного с нападением США и Израиля на Иран, одновременно вновь вводя налог на непредвиденные расходы на экспорт дизельного топлива и авиационного турбинного топлива (ATF). Введение такого налога было направлено на помощь нефтяным компаниям в условиях роста мировых цен на нефть, хотя это не всегда приводило к снижению цен для потребителей.
Подобные налоговые изменения не являются новым инструментом для Индии. Например, в июле предыдущего года правительство уже вводило дополнительный налог на прибыль от экспорта топлива для нефтегазовых компаний. Тогда это решение было связано с активной закупкой частными индийскими компаниями российской нефти со значительными скидками и ее последующей перепродажей за рубеж, что вело к дефициту топлива внутри страны. Изначально налог планировалось отменить к 31 марта, но позднее обсуждалось его продление, подчеркивая желание властей обеспечить внутренний рынок.
При этом Индия является крупным импортером сырой нефти, и поставки, в том числе из России, значительно выросли в последние годы. С другой стороны, страна наращивает производство и экспорт нефтепродуктов, что делает ее важным игроком на мировом рынке. США вводили пошлины на индийские товары из-за закупок российской нефти, пытаясь оказать давление на Нью-Дели. Однако Индия продолжает отстаивать свои национальные интересы в этом вопросе.