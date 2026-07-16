ФСБ пресекла канал поставок нелегальных сигарет в Астраханской области

В Астраханской области под следствие попали 52-летний и 32-летний индивидуальные предприниматели. Их подозревают в незаконном обороте никотиносодержащей продукции. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У астраханских бизнесменов изъяли 24 тыс. пачек сигарет на 3,2 млн руб.

Фото: УФСБ России по Астраханской области У астраханских бизнесменов изъяли 24 тыс. пачек сигарет на 3,2 млн руб.

Фото: УФСБ России по Астраханской области

По оперативным данным, бизнесмены в целях дальнейшего сбыта организовали канал поставок немаркированной импортной табачной продукции на территории Астраханской области. Силовики изъяли из оборота более 24 тыс. пачек сигарет на 3,2 млн руб.

Подозреваемые признали свою вину. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

Марина Окорокова