В Самаре вынесен приговор по делу о создании фирм-однодневок

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор 24летнему местному жителю, признанному виновным в незаконном создании юридических лиц в составе группы лиц по предварительному сговору (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как установил суд, молодой человек предоставил неустановленным лицам комплект учредительных документов, чтобы на его имя зарегистрировали две организации — он выступал в роли номинального руководителя. За услугу ему пообещали 33800 рублей. При этом подсудимый осознавал противоправность своих действий и не собирался участвовать в финансовохозяйственной деятельности фирм.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке — подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Приговор не вступил в законную силу.