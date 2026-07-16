Pew Research: опрошенные по всему миру стали больше доверять Китаю, чем США

Мнение о США и Дональде Трампе во многих странах настолько ухудшилось, что теперь их жители более положительно смотрят на Китай, чем на США. Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных Pew Research. В рамках исследования с февраля по май 2026 года были опрошены 42 тыс. человек в 36 странах мира.

Данные показывают, что в 25 из 36 стран граждане придерживаются более положительного мнения о Китае, чем о США. В числе этих стран Пакистан, Малайзия, Сингапур, Турция, Испания, Италия, Мексика, Канада, Франция, Нидерланды, Швеция, Австралия, Германия. В пяти других странах опрошенные высказывали одинаковое мнение о США и Китае, и в их числе Великобритания и Бразилия. И только в 6 странах, вошедших в исследование, большинство опрошенных положительно высказались о США: Польша, Филиппины, Южная Корея, Индия, Япония и Израиль.

Доля положительно думающих о США в 20 странах мира сократилась с 58% в 2023 году до 36% в 2026 году. Напротив, доля людей с положительным мнением о Китае за этот же период выросла с 32% до 46%. Исследователи указывают также, что аналогичное снижение положительного отношения к США отмечалось и в 2008 году, когда завершала работу администрация Джорджа Буша, и в 2017 году в начале первого срока Дональда Трампа. По данным последнего опроса, доля тех, кто в тех же 20 странах доверял решениям американских президентов, сократилась с 54% в 2023 году, когда президентом был Джо Байден, до 21% в 2026 году при Дональде Трампе. За тот же период доля доверяющих решениям Си Цзиньпина выросла с 19% до 31%.

Алена Миклашевская