Pew Research: опрошенные по всему миру стали больше доверять Китаю, чем США
Мнение о США и Дональде Трампе во многих странах настолько ухудшилось, что теперь их жители более положительно смотрят на Китай, чем на США. Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных Pew Research. В рамках исследования с февраля по май 2026 года были опрошены 42 тыс. человек в 36 странах мира.
Данные показывают, что в 25 из 36 стран граждане придерживаются более положительного мнения о Китае, чем о США. В числе этих стран Пакистан, Малайзия, Сингапур, Турция, Испания, Италия, Мексика, Канада, Франция, Нидерланды, Швеция, Австралия, Германия. В пяти других странах опрошенные высказывали одинаковое мнение о США и Китае, и в их числе Великобритания и Бразилия. И только в 6 странах, вошедших в исследование, большинство опрошенных положительно высказались о США: Польша, Филиппины, Южная Корея, Индия, Япония и Израиль.
Доля положительно думающих о США в 20 странах мира сократилась с 58% в 2023 году до 36% в 2026 году. Напротив, доля людей с положительным мнением о Китае за этот же период выросла с 32% до 46%. Исследователи указывают также, что аналогичное снижение положительного отношения к США отмечалось и в 2008 году, когда завершала работу администрация Джорджа Буша, и в 2017 году в начале первого срока Дональда Трампа. По данным последнего опроса, доля тех, кто в тех же 20 странах доверял решениям американских президентов, сократилась с 54% в 2023 году, когда президентом был Джо Байден, до 21% в 2026 году при Дональде Трампе. За тот же период доля доверяющих решениям Си Цзиньпина выросла с 19% до 31%.
США воспринимают Китай как своего основного стратегического соперника. Американская разведка указывает на наращивание Китаем военного потенциала, особенно в контексте Тайваня, а также его стремление конкурировать с США в сфере искусственного интеллекта и полупроводников. При этом Вашингтон признает, что Пекин заинтересован в поддержании связей для продвижения своих интересов и предотвращения конфликтов.
Напряженность в отношениях проявляется и в таких вопросах, как торговые войны и экспортные пошлины. Например, введение администрацией Дональда Трампа высоких пошлин на китайскую продукцию привело к тому, что поставщики начали переводить товары на склады в Канаде, чтобы избежать дополнительных сборов. Также американские власти пытались воздействовать на Китай по вопросам, касающимся TikTok и репатриации граждан.
Несмотря на это, Китай и США сохраняют определенную взаимозависимость. Эксперты отмечают, что, хотя между странами наблюдается противостояние, есть и нюансы саморегулирования американо-китайской конфронтации. Китай придерживается политики, направленной на решение проблем без обострения ситуации до военного столкновения, так как считает, что для развития ему нужен мир. Встречи на высоком уровне, такие как саммит АТЭС, направлены на обсуждение разногласий и предотвращение полномасштабной торговой войны.
Примечательно, что одобрение россиянами деятельности руководства Китая достигло рекордного уровня на фоне сближения Москвы и Пекина, в то время как одобрение лидеров Германии и США снижается с 2014 года. Это демонстрирует смещение геополитических симпатий и усиление позиций Китая на международной арене.