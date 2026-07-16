Зарубежные СМИ: Чем Пит Хагсет не угодил Дональду Трампу?

Дональд Трамп недоволен тем, как Пентагон проводит операцию «Эпическая ярость» в Иране. Источники CBS News сообщают, что у президента США есть претензии к главе Министерства обороны Питу Хегсету. Якобы именно из-за него Штаты упустили шанс избежать затяжного конфликта, отклонив план Тегерана по ограничению ядерной программы. Теперь Трамп думает о расширении военной операции в Персидском заливе. The Wall Street Journal пишет, что у Белого дома есть несколько вариантов наступления. На кону стоит главный актив — контроль над Ормузским проливом, пишут обозреватели. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Война с Ираном выявила серьезные разногласия между Трампом и Хегсетом, пишет CBS News. Публично президент хвалил главу Пентагона за различные операции, но за кулисами говорил, что разочарован ходом «Эпической ярости». Именно Пит Хегсет настоял на усилении конфронтации с Ираном, игнорируя рекомендации начальников штабов. Это привело к тому, что война оказалась более затяжной и тяжелой, чем предполагалось изначально. Также выяснилось, что адмирал ВМС Брэд Купер преувеличил возможности американских военных в противостоянии с Ираном.

Спустя почти пять месяцев после начала войны конфликт только разгорается все сильнее. Трамп склоняется к расширению операции, отмечает The Wall Street Journal. Рассматриваются варианты захвата островов близ Ормузского пролива и атаки на комплекс горных тоннелей, где, как считают США, находятся секретные ядерные объекты Ирана.

Сейчас внимание сторон сконцентрировано на Ормузе. Контроль над главной морской артерией стал критическим вопросом в новом круге эскалации, говорится в материале The New York Times. Иран заявил, что активировал свою систему ПВО, а также атаковал военные базы США на территории Кувейта и Иордании. Целями стали радиолокационные станции.

Агентство Mehr цитирует спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа, который заявил, что закрытие Ормузского пролива было правильным решением. Это стало рычагом давления в переговорах с Вашингтоном.

У Дональда Трампа, похоже, нет надежного плана действий — он в тупике, констатирует The Economist. Президент предложил Тегерану «щедрую сделку»: в обмен на открытие Ормузского пролива и отказ от ядерных амбиций США обещали сотни миллиардов долларов инвестиций. Но для Ирана денег оказалось недостаточно — он хочет полного контроля над Ормузом.

Вариант уступить Ирану был бы ужасным. Это оставит союзников США без защиты и подаст плохой сигнал. Поэтому, как бы президент ни изворачивался, все, что ему остается, — продолжать войну и заявлять о блокаде иранского импорта, даже если это повысит цены на бензин внутри Америки перед выборами в ноябре 2026-го.