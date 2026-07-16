В Алжире при пожаре в детском доме погибли 11 человек

При пожаре в детском доме в пригороде столицы Алжира погибли по меньшей мере 11 человек и 19 пострадали. Об этом сообщили в службе гражданской обороны страны, передает Алжирское национальное радио.

Трагедия произошла в районе Мохаммадия около 03:30 по местному времени (05:30 мск). Власти пока не уточнили возраст жертв и причину возникновения возгорания. Силы гражданской обороны продолжают поисково-спасательные работы. В тушении задействовали 10 пожарных машин, на место направляли 16 машин скорой помощи.

Пострадавших госпитализировали. Среди них — 10 человек с ожогами различной степени тяжести, двое — с отравлением угарным газом, а также семь человек в состоянии шока. Медицинские работники также оказали помощь пяти людям с ограниченными возможностями. Премьер-министр страны Сифи Гриб посетил пострадавших в ожоговом отделении больницы Зеральда в пригороде Алжира, а также в столичной больнице Мустафы Паши, передает «Аль-Джазира».

В Алжире на протяжении нескольких дней держится аномально высокая температура. За неделю в стране было зафиксировано почти 1000 пожаров.