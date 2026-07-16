Обновлен список кандидатов в депутаты Госдумы от Самарской области

Список кандидатов в депутаты Государственной думы от Самарской области пополнился новыми именами. Об этом сообщает облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В Самарском одномандатном округе № 159 на место в Госдуме претендуют Алексей Лескин (КПРФ, выдвинут 12 июля 2026 года) и Александр Степанов (ЛДПР, выдвинут 10 июля 2026 года).

В Тольяттинском округе № 160 в списке кандидатов значатся Леонид Калашников (КПРФ, 13 июля 2026 года) и Александр Найденов (ЛДПР, 10 июля 2026 года). По Красноглинскому округу № 161 выдвинуты Наталья Боброва (КПРФ, 13 июля 2026 года) и Александр Меньших (ЛДПР, 10 июля 2026 года).

В Жигулевском округе № 162 борьбу за мандат ведут Василий Гутник (ЛДПР, 10 июля 2026 года) и Михаил Усов (КПРФ, 10 июля 2026 года).

На сегодняшний день самая высокая конкуренция — в Промышленном округе № 163, где зарегистрированы три претендента. Среди них — Максим Венедиктов (ЛДПР, 10 июля 2026 года), Александр Живайкин («Единая Россия», 12 июля 2026 года), Михаил Матвеев (КПРФ, 13 июля 2026 года).

Георгий Портнов