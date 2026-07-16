В Саратове реконструируют колледж радиоэлектроники имени Яблочкова

В Саратове будут реконструировать колледж радиоэлектроники имени П. Н. Яблочкова СГУ. Руководству учебного заведения предложено разработать проект, сообщает Telegram-канал «Володин Саратов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин предложил отреставрировать старейший колледж Саратова

Фото: t.me / volodin_saratov Вячеслав Володин предложил отреставрировать старейший колледж Саратова

Фото: t.me / volodin_saratov

Во время рабочего визита в Саратов председатель ГД РФ Вячеслав Володин осмотрел территорию колледжа имени Яблочкова и предложил руководству университета и колледжа подготовить проект по реставрации. Политик отметил высокий конкурс в колледж — 14 человек на место — и подчеркнул, что создание современных условий позволит привлекать абитуриентов из других регионов.

Здание колледжа было построено в 1900 году. В 1964 году в колледже случился пожар. После этого 6 тыс. кв. м учебного заведения было частично реконструировано, в здании появилась надстройка с дополнительными этажами. Сейчас общая площадь объекта составляет 12 тыс. кв. м. По словам господина Володина, работы по реконструкции здания учебного заведения планируется разбить на этапы и приступить к ним уже в текущем году.

Колледж имени Яблочкова является структурным подразделением Саратовского государственного университета и готовит специалистов в области радиоэлектроники. Здание колледжа находится на ул. Астраханской, 77. Специальный проект училища разработал архитектор Владимир Цейдлер.

Марина Окорокова