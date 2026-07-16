Экс-пресс-секретарь главы Башкирии назначен топ-менеджером волейбольного клуба

Денис Ганиев назначен заместителем гендиректора по связям с общественностью волейбольного клуба «Динамо-Урал». В этой должности он будет курировать медийное развитие команды, работу со СМИ и взаимодействие с партнерами, сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Ганиев в бытность замглавы мэрии Уфы

Фото: vk.com / ganievdt Денис Ганиев в бытность замглавы мэрии Уфы

Фото: vk.com / ganievdt

Денис Ганиев в разное время работал журналистом на муниципальном канале «Вся Уфа» и ГТРК «Башкортостан», вел утренние эфиры на радиостанции «Эхо Москвы в Уфе». В мае 2022 года он стал заместителем главы администрации Уфы по взаимодействию со СМИ, а в октябре 2025-го — главой пресс-службы Радия Хабирова. В конце мая этого года господин Ганиев ушел с госслужбы.

Олег Вахитов