Три района Приангарья получат 59 млн рублей на комплексы по обезвреживанию ТКО

Три района Иркутской области в 2026 году получат субсидии на приобретение комплексов по обезвреживанию твердых коммунальных отходов (ТКО). Общий объем финансирования на эти цели составил 59,2 млн руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минприроды, минприроды Ульяновской области Фото: Минприроды, минприроды Ульяновской области

Муниципалитеты смогут закупить четыре комплекса по обезвреживанию ТКО, два из которых будут находиться в Нижнеилимском районе, еще по одному в Усть-Кутском и в Заларинском районах. Производительность каждого из комплексов составит от 300 до 500 кг в час.

Ранее два аналогичных объекта были запущены в Чунском и Киренском округах. В ближайшее время планируется ввод еще одного в Тайшетском районе.

Александра Стрелкова