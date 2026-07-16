Правительство Армении одобрило ратификацию соглашения по «Маршруту Трампа»

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инициатива «Маршрут Трампа» или «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) — это проект, предложенный США, который предполагает создание транспортного коридора для соединения основной части Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении, в частности, через Сюникскую область. Проект направлен на разблокирование транспортного сообщения и предполагает строительство автомобильной, железнодорожной инфраструктуры, а также нефте- и газопроводов, оптоволоконных сетей и линий электропередачи. Цель проекта — укрепление процветания и безопасности Армении и Азербайджана, развитие американской торговли, расширение региональной торговли и транспортной доступности, а также создание новых транзитных возможностей, связывающих Центральную Азию и Каспийское море с Европой.

Проект стал результатом трехсторонней Вашингтонской декларации, подписанной премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и тогдашним президентом США Дональдом Трампом 8 августа 2025 года в Белом доме. Согласно декларации, Армения должна сотрудничать с США и другими сторонами для создания рамок проекта TRIPP. Несмотря на то, что инициатива предполагает значительный американский контроль и инвестиции, Армения сохраняет суверенитет над своей территорией и свои законы, а конечные решения по таможенному оформлению, безопасности, миграционному и правоохранительному контролю остаются за армянскими властями.

Армения по итогам реализации проекта получит развитие и инвестиции. США, в свою очередь, стремятся получить новые транспортные направления и рынки. В начале 2026 года Госдепартамент США сообщал о выделении Армении $145 млн для этого проекта. Несмотря на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о наличии «нюансов, касающихся России», а также о том, что без России в этом проекте «не обойтись», глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что участие России в проекте не обсуждалось. Россия, в лице посла РФ в Армении Сергея Копыркина, выразила готовность обсуждать возможности подключения к этой инициативе.

Строительство «Маршрута Трампа» планировалось начать во второй половине 2026 года. Предполагается, что маршрутом будет управлять совместная американо-армянская компания TRIPP Development, в которой 74% акций получат США, а 26% — Армения. Эта компания будет управлять маршрутом 49 лет с возможностью продления еще на 50 лет, при этом доля Армении в УК в случае продления может возрасти до 49%.