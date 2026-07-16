За травму ребенка в ардатовской школе администрация выплатит 150 тысяч рублей

Администрация Ардатовского округа Нижегородской области выплатит 150 тыс. руб. компенсации за лечение ребенка, травмированного в пришкольном лагере. В 2023 году девочка наткнулась глазом на металлический крючок вешалки в гардеробе и повредила верхнее веко, сообщили в Ардатовском райсуде.

По факту травмирования ребенка в отношении директора школы возбуждали уголовное дело о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ), но его закрыли из-за истечения сроков давности.

Законный представитель ребенка обратился в суд с гражданским иском к директору школы, самой школе и администрации округа о взыскании расходов на лечение. Согласно заключению судмедэкспертизы, травмы причинили легкий вред здоровью девочки, но являются неизгладимыми.

В судебном заседании стороны решили заключить мировое соглашение, расходы на компенсацию возьмет на себя муниципалитет.

Галина Шамберина