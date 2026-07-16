VK объявила о продаже RuStore

Компания VK (MOEX: VKCO) договорилась о продаже магазина приложений RuStore. Все 100% акций магазина будут проданы генеральному директору компании-разработчика Дмитрию Панкрушеву, сообщается в пресс-релизе VK, поступившем в «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Панкрушев

Фото: Rustore Дмитрий Панкрушев

Фото: Rustore

«Команда RuStore продолжит активно внедрять продуктовые обновления, гибко развивать функциональность и гарантировать устойчивую работу магазина приложений для пользователей, разработчиков и партнеров», — отмечается в пресс-релизе.

Дмитрий Панкрушев возглавляет ООО «Много приложений» — компанию, которую VK привлекал к разработке RuStore. Сам магазин был запущен в мае 2022 года. Дмитрий Панкрушев работает на руководящих должностях в IT-сферах с начала 2010-х.

RuStore является обязательным приложением для предустановки на ввозимые в РФ устройства. Соответствующие поправки в законодательство разрабатывались еще в 2022 году. В Госдуму законопроект был внесен в 2024 году. Обязательное требование о предустановке RuStore вступило в силу 1 сентября 2025 года. В первую очередь регулирование было направлено на продукцию компании Apple.

В конце июня Apple без предупреждения удалила несколько приложений VK из App Store, а до этого, в начале июня, и приложение Max. В ответ ФАС потребовала от американской компании Apple за две недели устранить дискриминацию российских разработчиков приложений. Предупреждение выдано из-за того, что на iPhone и iPad по умолчанию установлена иностранная поисковая система, уточнили в ведомстве. Штраф за неисполнение требования может составить 4 млрд руб.