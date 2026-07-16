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Двое погибли в столкновении легковушки с фурой под Саратовом

В Саратовской области в результате ДТП погибли два человека. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Два человека погибли в ДТП в Красном Куте

Два человека погибли в ДТП в Красном Куте

Фото: t.me / mvd_64

Два человека погибли в ДТП в Красном Куте

Фото: t.me / mvd_64

Авария произошла сегодня в 09:45 в Красном Куте. Возле дома № 26 по Краснокутскому тупику 67-летний мужчина, управлявший Chevrolet Niva, въехал в стоящий большегруз Freightliner. В результате ДТП погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля. Еще двое пассажиров доставлены в больницу.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Марина Окорокова