Двое погибли в столкновении легковушки с фурой под Саратовом
В Саратовской области в результате ДТП погибли два человека. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Два человека погибли в ДТП в Красном Куте
Фото: t.me / mvd_64
Авария произошла сегодня в 09:45 в Красном Куте. Возле дома № 26 по Краснокутскому тупику 67-летний мужчина, управлявший Chevrolet Niva, въехал в стоящий большегруз Freightliner. В результате ДТП погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля. Еще двое пассажиров доставлены в больницу.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются.