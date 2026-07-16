В Удмуртии реализовали 60% от плана замены лифтов на 2026 год

С начала года в 45 многоквартирных домах Удмуртии заменили 100 лифтов. Это составляет 60% от краткосрочного плана 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Работы ведут подрядные организации «Региональное управление КМЗ», «Строймашсервис» и «Техэнергострой».

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В план замены лифтового оборудования, отработавшего 25-летний срок, включен 581 лифт в 188 многоквартирных домах. Он должен быть реализован до февраля 2030 года в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза. В 2026 году будет добавлено еще 64 лифта, состоящих на фонде регионального оператора.

В 23 домах замена 40 лифтов пройдет за счет региональной субсидии.