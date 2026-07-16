В Иркутске осудили девятерых организаторов сети подпольных покерных салонов

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении организаторов азартных игр. Девять человек признаны виновными в организации и проведении незаконных азартных игр. Дело в отношении еще одного участника группы расследуется. Три участника группы приговорены к лишению свободы от одного года до полутора лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафам от 600 тыс. до 650 тыс. руб. Остальным фигурантам назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно со штрафами от 120 тыс. до 360 тыс. руб. В отношении десятого участника группировки уголовное дело выделено в отдельное производство.

По информации областной прокуратуры, фигуранты создали и поддерживали деятельность трех подпольных покерных салонов. Суд установил, что в декабре 2022 года двое иркутян привлекли к своей незаконной деятельности еще восьмерых человек. В дальнейшем они подыскали подходящие помещения, приобрели игровое оборудование, после чего поддерживали работу незаконных игорных заведений. Прибыль распределяли между собой в равных долях.

Как сказано в сообщении ГУ МВД России по Иркутской области, игровые салоны работали до 2025 года. Организаторами группы стали уроженцы Республики Армения и Чеченской Республики. После того как незаконная деятельность группы была пресечены, в результате обысков полиция изъяла три автомобиля, около 1 млн руб. наличными, компьютерную технику и игровое оборудование.

Влад Никифоров, Иркутск