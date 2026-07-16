Hyundai Motor получила 100-процентный контроль над Boston Dynamics

Сегодня стало известно, что американский производитель роботов, компания Boston Dynamics, станет 100-процентной дочерней компанией Hyundai Motor Group. Южнокорейская компания приняла решение выкупить у японской SoftBank оставшиеся 9,65% акций Boston Dynamics. Согласно заявлению Hyundai Motor Group, японская SoftBank воспользовалась своим опционом на продажу обыкновенных акций Boston Dynamics, принадлежащих ей по контракту 2020 года.

Как отмечают аналитики в южнокорейских СМИ, «это приобретение должно ускорить принятие решений и реализацию бизнес-планов, придав дополнительный импульс стратегии Hyundai Motor Group в области искусственного интеллекта и коммерциализации робототехники»

Сама компания отмечает, что благодаря полному контролю над Boston Dynamics разработка, серийное производство, внешнее сотрудничество и внедрение роботов Boston Dynamics, включая человекоподобного робота Atlas, будут проходить быстрее и эффективнее.

Ранее Hyundai Motor объявила о планах поэтапного внедрения Atlas на своих американских заводах. Начиная с 2028 года Atlas будет использоваться для сортировки деталей, после чего будут проведены тесты на конкретных рабочих местах. Компания ожидает, что к 2030 году сфера применения этого робота расширится и будет включать сборку деталей.

Евгений Хвостик