Hyundai Motor получила 100-процентный контроль над Boston Dynamics
Сегодня стало известно, что американский производитель роботов, компания Boston Dynamics, станет 100-процентной дочерней компанией Hyundai Motor Group. Южнокорейская компания приняла решение выкупить у японской SoftBank оставшиеся 9,65% акций Boston Dynamics. Согласно заявлению Hyundai Motor Group, японская SoftBank воспользовалась своим опционом на продажу обыкновенных акций Boston Dynamics, принадлежащих ей по контракту 2020 года.
Как отмечают аналитики в южнокорейских СМИ, «это приобретение должно ускорить принятие решений и реализацию бизнес-планов, придав дополнительный импульс стратегии Hyundai Motor Group в области искусственного интеллекта и коммерциализации робототехники»
Сама компания отмечает, что благодаря полному контролю над Boston Dynamics разработка, серийное производство, внешнее сотрудничество и внедрение роботов Boston Dynamics, включая человекоподобного робота Atlas, будут проходить быстрее и эффективнее.
Ранее Hyundai Motor объявила о планах поэтапного внедрения Atlas на своих американских заводах. Начиная с 2028 года Atlas будет использоваться для сортировки деталей, после чего будут проведены тесты на конкретных рабочих местах. Компания ожидает, что к 2030 году сфера применения этого робота расширится и будет включать сборку деталей.
Инвестиции в робототехнику и искусственный интеллект (ИИ) значительно возросли. Так, в мае 2025 года инвесторы вложили 100 млн долларов в ИИ-стартап, разрабатывающий роботов-андроидов. Эксперты отмечают, что ИИ разгоняет гонку на рынке роботов, и многие компании, включая известных гигантов, инвестируют в эту сферу, создавая человекоподобные модели на основе нейросетей.
Компании активно внедряют ИИ-решения из стадии экспериментов в системную эксплуатацию. По оценкам, только на создание 80 тысяч промышленных роботов к 2030 году может потребоваться 400 миллиардов рублей инвестиций. Ожидается, что ИИ будет одним из ключевых факторов развития отрасли в ближайшие пять лет, становясь массовым инструментом, который меняет экономику в производственных цехах и других секторах.