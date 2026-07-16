«Газпром газомоторное топливо» увеличит загрузку своей инфраструктуры в Прикамье

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудил с представителями ООО «Газпром газомоторное топливо» развитие регионального рынка газомоторного топлива. В частности, речь шла об увеличении загрузки газозаправочной инфраструктуры в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

По словам заместителя гендиректора ООО «Газпром газомоторное топливо» Бориса Чеминавы, компания расширяет использование газозаправочной инфраструктуры в регионе для всех видов техники. «Газозаправочная сеть компании и наших партнеров в Пермском крае сегодня включает 16 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), — рассказал господин Чеминава. — Инфраструктура развивается на упреждение растущему спросу, поэтому имеется существенный запас мощности. Мы предлагаем ряд мер, принятие которых, по нашему мнению, позволит дозагрузить существующую в регионе газозаправочную сеть, перевести на газ большую часть техники и снабдить регион доступным, экологичным, экономичным и надежным топливом». «Газпром газомоторное топливо» обслуживает потребителей не только посредством АГНКС, но и при помощи передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ). Их можно разместить на территории предприятия или использовать при автономной газификации, что позволит получать метан там, где нет трубопроводного газа.

Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что Прикамью нужно активнее развивать сеть газовых заправок и переводить местный транспорт на метан. Глава региона поручил профильным ведомствам подобрать крупные дорожно-коммунальные и сельскохозяйственные предприятия, технику которых можно перевести на природный газ в ближайшее время.

Также на совещании обсуждалась возможность заключения долгосрочных контрактов на поставку компримированного природного газа предприятиям и учреждениям Прикамья.