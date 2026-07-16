СКР возбудил дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС
Следственный комитет России возбудил дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева при ударе беспилотника ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев
Фото: Telegram канал Запорожской АЭС
Атака произошла утром 15 июля. Дрон ударил по автомобилю, который ехал по улице Энергетиков, на границе промышленной площадки Запорожской АЭС и Энергодара. Помимо Александра Яковлева, погиб водитель. Еще один пассажир, сотрудник станции, пострадал. СКР устанавливает личности людей, которые «создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан», указано в пресс-релизе СКР.
ЗАЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Россия контролирует ее с марта 2022 года. Все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова».