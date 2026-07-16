СКР возбудил дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС

Следственный комитет России возбудил дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева при ударе беспилотника ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев

Фото: Telegram канал Запорожской АЭС Главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев

Фото: Telegram канал Запорожской АЭС

Атака произошла утром 15 июля. Дрон ударил по автомобилю, который ехал по улице Энергетиков, на границе промышленной площадки Запорожской АЭС и Энергодара. Помимо Александра Яковлева, погиб водитель. Еще один пассажир, сотрудник станции, пострадал. СКР устанавливает личности людей, которые «создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан», указано в пресс-релизе СКР.

ЗАЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Россия контролирует ее с марта 2022 года. Все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова».