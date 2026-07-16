За организацию сети подпольных казино осуждены девять жителей Иркутска

В Иркутской области оглашен приговор девятерым местным жителям, причастным к созданию сети незаконных игорных заведений (ч. 3 ст. 171.2), сообщили в главке МВД России по региону.

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Согласно материалам дела, в период с декабря 2022-го по 2025 год два уроженца Республики Армения и Чеченской Республики организовали подпольный игорный бизнес в Иркутске. В незаконную деятельность они вовлекли восемь человек, которые выполняли роли управляющих, дилеров и барменов. Два заведения действовали в Октябрьском округе, еще одно — в Правобережном. «Прибыль осужденные распределяли между собой в равных долях»,— отметили в областной прокуратуре.

В ходе обысков полицейские изъяли специальное игорное оборудование, три автомобиля, компьютерную технику и около 1 млн руб.

Троих фигурантов дела суд приговорил к лишению свободы сроком от одного до полутора лет в колонии общего режима и штрафу от 600 до 650 тыс. руб. Шестерым подсудимым назначено наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа от 120 до 360 тыс. руб. В отношении десятого соучастника уголовное дело выделено в отдельное производство.

Михаил Кичанов