Роспотребнадзор предупредил дачников о рисках заражения туляремией

Составлено ИИ-Ассистентъ

Туляремия, также известная как «малая чума», является острозаразным заболеванием, возбудителем которого выступает бактерия Francisella tularensis. Это природно-очаговая инфекция, распространенная по всей территории России. Возбудитель может сохраняться в почве до двух месяцев, в воде до трех месяцев, на пищевых продуктах до 30 дней, а в мороженом мясе до трех месяцев. Для развития болезни достаточно небольшого количества бактерий — от 10 до 50.

Основными источниками инфекции считаются мелкие животные и кровососущие членистоногие, такие как грызуны, домашние животные, скот, некоторые виды птиц и земноводные. Заражение возможно через укусы инфицированных насекомых, прямой контакт с больными животными, а также через загрязненные продукты питания и воду. Симптомы включают повышение температуры, головную боль, слабость, воспаление лимфатических узлов, а при тяжелых формах — отечность лица и кожные проявления, а также точечные кровоизлияния на слизистой рта. Инкубационный период обычно составляет 3-7 дней, но может достигать 21 дня.

При своевременном лечении туляремия проходит без тяжелых последствий, и у переболевшего формируется пожизненный иммунитет. Однако в случае ослабленного иммунитета или при наличии хронических заболеваний возможны осложнения, такие как сепсис, инфекционно-токсический шок, менингит и менингоэнцефалит. Без адекватной терапии летальность может достигать 10-15%, а при переходе в более серьезную стадию, например, брюшной тиф, риск возрастает до 35%. Вакцинация значительно снижает вероятность заболеваемости туляремией.

В Ханты-Мансийском автономном округе в 2025 году был зафиксирован рост заболеваемости туляремией. Более того, в ХМАО в 2024 году было зарегистрировано 58 случаев туляремии, что заметно превысило показатели 2023 и 2022 годов. В связи с этим в регионе были введены обязательные меры по иммунизации населения и профессиональных групп риска, связанных с контактами с грызунами и комарами. В Ставропольском крае в 2025 году Роспотребнадзор сообщал о росте нападений белок на людей, которые переносят, в числе прочего, и туляремию, и предупреждал о рисках заражения.