В прикамском селе восстановлено электроснабжение после паводка

Завершены аварийно-восстановительные работы в с. Кын Лысьвенского округа. Об этом со ссылкой на энергетиков пермского филиала «Россети Урал» сообщается в соцсетях администрации округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница муниципалитета в соцсети Фото: страница муниципалитета в соцсети

Как следует из сообщения, над устранением последствий паводка работали две бригады Чусовских электрических сетей и специальная техника. В частности, в ходе работ установлены шесть новых опор линий электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ, выправлены девять существующих опор, смонтировано около 1,2 км проводов и проверена работоспособность оборудования трансформаторных подстанций, находившихся в зоне подтопления. В результате работ электроснабжение населенного пункта восстановлено.

Ранее глава округа Александр Пермяков провел собрание, на котором обсудил с местными жителями план восстановления села. Так, по его словам, техника восстанавливала инфраструктуру на Сухой и Родничной улицах, обустроен съезд для спецтехники в районе среднего моста через реку Кынок.

Напомним, 10 июля в с. Кын прошел дождевой паводок, вследствие чего там разлились несколько малых рек. Кроме того, из-за обильных осадков сошел грязевой сель.