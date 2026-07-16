Жительницу Геленджика осудили за истязание 12 приемных детей

Жительницу Геленджика признали виновной в жестоком обращении с приемными детьми. В семье их было двенадцать, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Осужденная отправится в колонию на четыре года и шесть месяцев. После отбытия наказания ей запрещено работать с детьми в течение трех лет.

Суд установил, что обвиняемая взяла на себя обязанности опекуна и приемного родителя с 2011 года. До того как переехать в 2017 году в Краснодарский край, семья жила в Челябинской области. Следствие выяснило, что приемная мать регулярно избивала детей, подвергала их жестоким и унижающим наказаниям, ограничивала в питании, оскорбляла и запугивала. В 2020 году она умышленно бросила на землю десятилетнюю девочку, сломав ребенку руку.

Суд первой инстанции признал приемную мать виновной в истязании несовершеннолетних и причинении вреда здоровью малолетнего ребенка. Подсудимая оспорила приговор в апелляционной инстанции, однако судебный акт был оставлен без изменений.

Анна Перова, Краснодар