Жительницу Геленджика осудили за истязание 12 приемных детей
Жительницу Геленджика признали виновной в жестоком обращении с приемными детьми. В семье их было двенадцать, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Осужденная отправится в колонию на четыре года и шесть месяцев. После отбытия наказания ей запрещено работать с детьми в течение трех лет.
Суд установил, что обвиняемая взяла на себя обязанности опекуна и приемного родителя с 2011 года. До того как переехать в 2017 году в Краснодарский край, семья жила в Челябинской области. Следствие выяснило, что приемная мать регулярно избивала детей, подвергала их жестоким и унижающим наказаниям, ограничивала в питании, оскорбляла и запугивала. В 2020 году она умышленно бросила на землю десятилетнюю девочку, сломав ребенку руку.
Суд первой инстанции признал приемную мать виновной в истязании несовершеннолетних и причинении вреда здоровью малолетнего ребенка. Подсудимая оспорила приговор в апелляционной инстанции, однако судебный акт был оставлен без изменений.
Случаи жестокого обращения с приемными детьми в России, в том числе в Краснодарском крае, не единичны. Так, в мае 2023 года в Сочи было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины и женщины, которые, по данным прокуратуры, систематически истязали 13 приемных детей, нанося им побои и морально издеваясь. В результате проверки выяснилось, что издевательства продолжались с 2019 года, и несовершеннолетних изъяли из семьи. Также в Свердловской области в октябре 2023 года мать приговорили к трем с половиной годам колонии за истязание двух сыновей, которых она била и угрожала убийством. В 2024 году в Усть-Лабинске к шести годам лишения свободы был приговорен мужчина, который систематически издевался над мальчиком с ментальными особенностями, приковывая его цепью к батарее.