В Самаре раскрыт канал незаконной миграции

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СКР.

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Как установило следствие, один из фигурантов предложил знакомым за денежное вознаграждение помогать иностранцам вставать на миграционный учет при отсутствии законных оснований. Участники группы действовали по распределенным ролям: один подыскивал клиентов, другой заключал с ними фиктивные трудовые договоры, а третий предоставлял адрес для постановки на учет — без фактического предоставления жилья. Подготовленные документы затем передавали в уполномоченные органы.

Противоправную схему раскрыли сотрудники УФСБ РФ по Самарской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Следствием собрана достаточная доказательственная база — дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Георгий Портнов