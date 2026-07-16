Тайваньский производитель чипов TSMC увеличил квартальную прибыль на 77%

По итогам второго квартала общая выручка крупнейшего в мире производителя чипов и полупроводников TSMC составила 1,27 трлн тайваньских долларов ($39,4 млрд), а чистая прибыль — 705,6 млрд тайваньских долларов ($21,9 млрд). По сравнению со вторым кварталом прошлого года выручка выросла на 36,0%, а чистая прибыль — на 77,4%. По сравнению с первым кварталом текущего года выручка увеличилась на 12%, а чистая прибыль — на 23,4%, сообщили в компании.

TSMC отметила, что во втором квартале на поставки 2-нм-пластин пришлось 3% от ее общей выручки; на 3-нм — 30%; на 5-нм — 33%; а на 7-нм — 11%. Компания подчеркивает, что на «передовые технологии — пластины от 7-нм и меньше — пришлось 77% от общей выручки».

Опрошенные телеканалом CNBC аналитики утверждают, что результаты TSMC превысили прогнозы. Компания продолжает использовать растущий спрос на передовые чипы, которые в том числе позволяют внедрять ИИ-технологии в различные устройства.

После публикации квартального отчета акции TSMC выросли в цене на 1,3%. С начала года акции компании подорожали на 20%.

Евгений Хвостик